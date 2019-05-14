Роскачество оценило рязанский плавленый сыр

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Роскачество провело исследование 20 торговых марок плавленых сыров жирностью от 45 до 60 процентов. Об этом сообщила пресс-служба организации.
Специалисты изучили качество сырья, проверили опасения покупателей, что сыры «накачаны» фосфатами, антибиотиками, красителями и ароматизаторами, а также выяснили, действительно ли при производстве плавленого сыра повсеместно используются растительные масла.
В рязанском плавленом сливочном сыре «Переяславль» обнаружили минимальное количество фосфатов — 2,23 г/кг.
В результате высший балл получил сыр марки «Б.Ю. Александров». В пятерку лидеров также вошли сыры «Веселый молочник», Hochland, «Авида» и «Сыробогатов».
Замыкают десятку лучших сыров Viola, рязанская марка «Переяславль», «Ласковое лето», President и «Карат».
Ни один из изученных сыров не удостоился «российского знака качества».
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