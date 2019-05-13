За неделю в Рязанской области подешевели гречка и картофель. Мониторинг цен

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Фото: Pixabay.com
За неделю, с 30 апреля по 6 мая, в Рязанской области подешевели гречка (на 2,1%) и картофель (на 0,5%). Мониторинг цен предоставил Рязаньстат.
Повышение цены зафиксировано на ряд овощей, шлифованный рис, пшено, сахар-песок.
Без изменения остались цены на белокочанную капусту, говядину, свинину, баранину, мороженую рыбу, сливочное и подсолнечное масло, молоко, чай, пшеничную муку и вермишель.
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