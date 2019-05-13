В Москве нашли мертвым помощника прокурора

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Фото: © RZN.info / Юлия Полушина
В Москве нашли мертвым помощника Бутырского межрайонного прокурора. Тело 23-летнего мужчины обнаружили в субботу, 11 мая, передает
Представитель столичной прокуратуры Людмила Нефедова опровергла возможную причастность к этой смерти другого работника прокуратуры.
Следователи возбудили уголовное дело.
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Многие уже давно преодолели кризисные времена, восстановили не только свой статус-кво, но и уровень материального достатка.