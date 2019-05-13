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Фото: Pixabay.com
В Липецкой области местный житель ограбил прохожего. Об этом сообщил
10 мая в полицию обратился 36-летний житель Ельца. Он рассказал, что накануне на улице Яна Фабрициуса неизвестный, применив физическое насилие, отобрал у него четыре тысячи рублей и три сотовых телефона.
Подозреваемого задержали. Им оказался неработающий 39-летний гражданин. Мужчина ранее был судим за незаконный оборот наркотиков.
Возбуждено уголовное дело. Теперь мужчине грозит до семи лет лишения свободы.
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Изменения уже вызвали неоднозначную реакцию в рязанском строительном сообществе.