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10:58, 13 мая 2019 390
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В Липецкой области местный житель ограбил прохожего

В Липецкой области местный житель ограбил прохожего

Фото: Pixabay.com

В Липецкой области местный житель ограбил прохожего. Об этом сообщил сайт регионального УМВД.

10 мая в полицию обратился 36-летний житель Ельца. Он рассказал, что накануне на улице Яна Фабрициуса неизвестный, применив физическое насилие, отобрал у него четыре тысячи рублей и три сотовых телефона.

Подозреваемого задержали. Им оказался неработающий 39-летний гражданин. Мужчина ранее был судим за незаконный оборот наркотиков.

Возбуждено уголовное дело. Теперь мужчине грозит до семи лет лишения свободы.


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