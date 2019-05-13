В ДТП в Спасском районе пострадали два человека

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Фото: УМВД по Рязанской области
Два человека пострадали в
По предварительным данным, 10 мая, на 233 километре трассы M5 «Урал» Mazda 3 под управлением 22-летнего москвича столкнулась с Renault Sandero, за рулем которого находился 23-летний житель Путятинского района.
Оба автомобиля двигались из Рязани в сторону Челябинска. Водителя Mazda и 20-летнюю пассажирку Renault доставляли в медучреждение.
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При оформлении продажи автомобиля важно подумать и о возможном налоге.