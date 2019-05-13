Рязанский хор занял второе место на Пасхальном фестивале в Москве

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Фото: Рязанская епархия
Хор «Мироносицы» Рязанского епархиального духовного училища занял второе место на пятом Пасхальном фестивале в Свято-Тихоновском гуманитарном университете в Москве. Об этом
Девушки представили три произведения: духовное песнопение, народную песню и песню на военную тематику. Их наградили за исполнение первого песнопения — «Благослови душе моя» болгарского композитора Петра Динева.
«К заслуженному призовому месту девушкам пришлось идти сквозь препятствия — несколько из них на момент открытия фестиваля заболели, но решили не оставлять коллектив в ответственную минуту», — рассказали в епархии.
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