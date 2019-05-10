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17:41, 10 мая 2019 1 477
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В Рязанском кремле пройдет большой крестный ход

В Рязанском кремле пройдет большой крестный ход

Во вторник, 14 мая, в Рязанском кремле состоится крестный ход с иконой Божией Матери «Нечаянная Радость». Об этом сообщила пресс-служба рязанской епархии.

В этот день утром после литургии в Спасо-Преображенском монастыре состоится большой крестный ход вокруг Рязанского кремля с мироточивой иконой Пресвятой Богородицы.

Начало молебна запланировано на 7:30. В 8:00 начнется сама Божественная литургия.


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