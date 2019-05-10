В Рязанском кремле пройдет большой крестный ход

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Во вторник, 14 мая, в Рязанском кремле состоится крестный ход с иконой Божией Матери «Нечаянная Радость». Об этом сообщила
В этот день утром после литургии в Спасо-Преображенском монастыре состоится большой крестный ход вокруг Рязанского кремля с мироточивой иконой Пресвятой Богородицы.
Начало молебна запланировано на 7:30. В 8:00 начнется сама Божественная литургия.
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