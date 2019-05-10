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19:35, 10 мая 2019 322
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В пятницу закончится голосование в международном музыкальном конкурсе, где участвует рязанский дирижер

В пятницу закончится голосование в международном музыкальном конкурсе, где участвует рязанский дирижер

В пятницу, 10 мая, закончится голосование за лучший музыкальный коллектив международного конкурса «Московская весна, А Cappella».

В числе прочих, в престижном конкурсе принимает участие проект #Хоркестр, которым руководит рязанский дирижер.

Отдать свой голос за исполнителей можно по ссылке. Номер для голосования — 153.


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