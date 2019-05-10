Рязанец с железным мечом напал на незнакомого мужчину

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Рязанец с железным мечом напал на ставропольца. Об этом сообщил
В полицию обратился 50-летний местный житель, который сообщил о том, что на него напали. Под предлогом покупки дома к нему проникли двое нетрезвых мужчин, избили его и, угрожая его же металлическим декоративным мечом, похитили банковскую карту и мобильный телефон.
Полицейские задержали злоумышленников. Вместе с изъятым мечом их доставили в отдел внутренних дел.
Нападавшими оказались 35-летний житель Зеленокумска и 33-летний житель Рязанской области, оба ранее неоднократно судимы. Они дали признательные показания.
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