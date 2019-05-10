Рязанцу, который избил и утопил свою знакомую, не стали предъявлять обвинения

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Рязанцу, который избил свою знакомую и утопил ее, не стали предъявлять обвинения. Об этом сообщил
Зимой 2017 года, подсудимый и погибшая выпивали. Между ними завязалась ссора и мужчина нанес не менее двух ударов ногами по телу девушки. Травмы относятся к категории средней тяжести.
На следующий день подсудимый обнаружил девушку без признаков жизни. Чтобы избежать уголовной ответственности, мужчина со своим знакомым завернули тело в ковер и выбросил в воду возле очистных сооружений.
Потерпевшая к тому моменту была жива. Погрузилась в воду и, не имея возможности выбраться, так как была обернута в ковер, она утонула.
Суд прекратил уголовное дело в связи с истечением срока давности привлечения к уголовной ответственности.
Постановление в законную силу не вступило.
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