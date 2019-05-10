Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

19:08, 10 мая 2019 431
 0    0

Полиция ищет свидетелей наезда на 82-летнюю рязанку

Полиция ищет свидетелей наезда на 82-летнюю рязанку

Фото: Pixabay.com

Полиция ищет свидетелей двух ДТП. Об этом пишет сайт регионального УМВД.

ДТП произошло 4 апреля 2019 года, примерно в 15:20, вблизи дома 3 «А» корпус 1 по улице Интернациональной. 34-летний мужчина на «ВАЗ 2115», по предварительной информации, двигаясь задним ходом в сторону проезжей части, совершил наезд на 82-летнюю женщину. Пешеход переходил проезжую часть справа налево по ходу движения автомобиля.

В результате происшествия женщина получила травмы и ее доставили в медицинское учреждение.

Второе ДТП произошло 11 октября 2018 года, примерно в 11:15, вблизи дома 112 по улице Есенина. 36-летний житель Сасова на Renault Sandero, по предварительной информации, совершил наезд на переходившую проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу 32-летнюю женщину, ведущую детскую коляску с полуторагодовалым ребенком.

Пешеход получила травмы и ее пришлось госпитализировать.

Если вы стали очевидцем указанных происшествий, свяжитесь с сотрудниками УМВД по телефону 29-72-56, 29-97-56.


© RZN.info

Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»

Загрузка комментариев...
Все новости
Новости
Архив
2 недели назад
Нужно ли подавать декларацию и платить налог, если продал машину?

Нужно ли подавать декларацию и платить налог, если продал машину?

При оформлении продажи автомобиля важно подумать и о возможном налоге.

Популярное
Комментируемое
Новое
12:54, 1 мая 2019 68 026
Почти двадцать тысяч рязанцев вышли на Первомайскую демонстрацию. Фото
19:58, 27 апреля 2019 38 534
Минобороны пообещало наказать начальников курсантов, оставивших погоны у памятника Маргелову 5
15:49, 7 мая 2019 32 165
В Рязани отметили День радио. Фото
13:55, 29 апреля 2019 23 891
Врачи провели сложную операцию 16-летней беременной рязанке 5
21:15, 5 мая 2019 21 845
Пассажиры в аэропорту Шереметьево массово сдают билеты
Все новости
Голосования

Чем займетесь на майских праздниках?

Окончание опроса: 13.05.2019
Архив голосований
Форум