Полиция ищет свидетелей наезда на 82-летнюю рязанку

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Фото: Pixabay.com
Полиция ищет свидетелей двух ДТП. Об этом пишет
ДТП произошло 4 апреля 2019 года, примерно в 15:20, вблизи дома 3 «А» корпус 1 по улице Интернациональной. 34-летний мужчина на «ВАЗ 2115», по предварительной информации, двигаясь задним ходом в сторону проезжей части, совершил наезд на 82-летнюю женщину. Пешеход переходил проезжую часть справа налево по ходу движения автомобиля.
В результате происшествия женщина получила травмы и ее доставили в медицинское учреждение.
Второе ДТП произошло 11 октября 2018 года, примерно в 11:15, вблизи дома 112 по улице Есенина. 36-летний житель Сасова на Renault Sandero, по предварительной информации, совершил наезд на переходившую проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу 32-летнюю женщину, ведущую детскую коляску с полуторагодовалым ребенком.
Пешеход получила травмы и ее пришлось госпитализировать.
Если вы стали очевидцем указанных происшествий, свяжитесь с сотрудниками УМВД по телефону 29-72-56, 29-97-56.
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При оформлении продажи автомобиля важно подумать и о возможном налоге.