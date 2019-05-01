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10:47, 1 мая 2019 900
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Снятый в Рязанской области «Сторож» Юрия Быкова поучаствует в «Кинотавре»

Снятый в Рязанской области «Сторож» Юрия Быкова поучаствует в «Кинотавре»

В юбилейном фестивале «Кинотавр» поучаствует фильм «Сторож» Юрия Быкова. Об этом сообщил сайт кинокомпании «Инвада Фильм».

В основном конкурсе поучаствуют 15 проектов.

30-й выпуск «Кинотавра» пройдет с 9 по 16 июня в Сочи.

Отметим, что съемки нового фильма — «Сторож» — прошли в Солотче. RZN.info удалось посетить площадку и пообщаться с участниками проекта.

Позже Быков рассказал о съемках «Завода» в «Вечернем Урганте».


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