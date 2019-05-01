Снятый в Рязанской области «Сторож» Юрия Быкова поучаствует в «Кинотавре»

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В юбилейном фестивале «Кинотавр» поучаствует фильм «Сторож» Юрия Быкова. Об этом сообщил сайт кинокомпании «
В основном конкурсе поучаствуют 15 проектов.
30-й выпуск «Кинотавра» пройдет с 9 по 16 июня в Сочи.
Отметим, что съемки нового фильма — «Сторож» — прошли в Солотче. RZN.info
Позже Быков
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Изменения уже вызвали неоднозначную реакцию в рязанском строительном сообществе.