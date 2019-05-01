Первого мая в Рязани перекроют несколько улиц. Список

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Рязанская мэрия
С 10:00 до 12:00
Водителей попросили не парковаться с 20:00 30 апреля до 11:30 1 мая на Первомайском проспекте, Малом шоссе (от Первомайского проспекта до ТЦ «Виктория Плаза»), стоянке за МКЦ, проезде Завражнова, улице Чкалова (от Первомайского проспекта до пересечения с улицей Вокзальной), а также в районе улицы Соборной и Соборной площади.
Напомним, из-за перекрытия центра
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