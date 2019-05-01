На первомайском шествии рязанцам представили одежду с символом «Новогодней столицы-2020»

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На первомайском шествии рязанцам представили одежду, разработанную к проекту «Рязань — Новогодняя столица-2020». Об этом сообщили в горадминистрации.
Одежду представили участники молодежного правительства региона, которые прошлись в колонне.
Отмечается, что в разработке проекта участвовали рязанцы. Символом «Новогодней столицы» стала снежинка в разных цветах.
Для каждого времени года разработана своя коллекция.
Одежду можно будет купить в учреждениях культуры Рязани и Рязанской области, а также крупных торговых центрах.
Официальная презентация проекта состоится 12 июня на площади Победы в рамках празднования Дня России.
Отметим, что на Первомайскую демонстрацию
Напомним, Рязань
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