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22:31, 1 мая 2019 903
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Карабасов поздравил рязанцев с Днем Весны и Труда

Карабасов поздравил рязанцев с Днем Весны и Труда

Фото: Администрация Рязани

И.о. главы администрации поздравил рязанцев с Днем Весны и Труда. Поздравление опубликовано на сайте мэрии.

Карабасов отметил, что Первомай — это праздник всех тех, кто любит и умеет трудиться.

Он подчеркнул, что с наступлением весны рязанцы «сделали немало, чтобы привести в порядок парки, скверы, городские дворы».

Карабасов заявил, что впереди «ждет еще много работы».

«От всей души желаю вам веры в собственные силы, мира, здоровья, счастья и благополучия! Пусть в вашей жизни будет больше радости, любви и добра», — поздравил рязанцев он.

Напомним, на первомайскую демонстрацию вышли почти двадцать тысяч рязанцев.


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