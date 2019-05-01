Карабасов поздравил рязанцев с Днем Весны и Труда

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Фото: Администрация Рязани
И.о. главы администрации поздравил рязанцев с Днем Весны и Труда. Поздравление опубликовано на
Карабасов отметил, что Первомай — это праздник всех тех, кто любит и умеет трудиться.
Он подчеркнул, что с наступлением весны рязанцы «сделали немало, чтобы привести в порядок парки, скверы, городские дворы».
Карабасов заявил, что впереди «ждет еще много работы».
«От всей души желаю вам веры в собственные силы, мира, здоровья, счастья и благополучия! Пусть в вашей жизни будет больше радости, любви и добра», — поздравил рязанцев он.
Напомним, на первомайскую демонстрацию
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