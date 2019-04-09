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11:14, 9 апреля 2019 813
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Рязанского перевозчика лишили лицензии, но он продолжает работать 2

Рязанского перевозчика лишили лицензии, но он продолжает работать

Рязанского перевозчика лишили лицензии. Несмотря на это, он продолжает работать, сообщила ГТРК «Ока».

Как сообщили в мэрии, маршрутки ИП «Шмаков» не использовали ГЛОНАСС, поэтому у перевозчика через суд отозвали свидетельство на право перевозок по маршруту № 31.

Новый перевозчик ИП «Артемова», также работающий на этом маршруте, «пишет письма во все инстанции о том, что ее водителям мешают работать представители прежнего перевозчика».

Сотрудники ведомства выразили надежду, что конфликт возможно будет разрешить «без применения санкций».

«Проведем беседы, объясним всю суть вопроса, что он нарушает статью 11.33 ч.4 о незаконных перевозках, к чему она может привести, что водитель будет наказан в размере 5 тысяч, должностное лицо 30 тысяч рублей и сам ИП „Шмаков“ будет наказан в размере 300 тысяч рублей, если он не прекратит свою деятельность, если он поймет, услышит, значит этого ничего не будет», — сказал Дмитрий Петров, заместитель начальника отдела Федерального транспортного надзора.

Информацию направили в «соответствующее ведомство для принятия мер административного воздействия», добавили в мэрии.

«После того, как перевозчик будет привлечен к административной ответственности по статье 11.33 части, администрация вправе подать иск о признании деятельности незаконной», — отметили в сообщении.


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