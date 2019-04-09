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16:34, 9 апреля 2019 315
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Рязанец выиграл в лотерею квартиру стоимостью 3 миллиона рублей

Рязанец выиграл в лотерею квартиру стоимостью 3 миллиона рублей

Житель Рязанской области Александр Володин выиграл двухкомнатную квартиру стоимостью 3 000 000 рублей в «Жилищной лотерее». Об этом написала «Рязанская Газета» со ссылкой на пресс-службу лотереи.

«Когда проверил свой билет и увидел выигрыш, долго не мог прийти в себя. Обычно покупаю не больше 3-4 билетов в месяц. В поселке, где я живу, очень плохой интернет, поэтому приходится ездить в Рязань, чтобы проверить билеты. Так случилось и в этот раз. Увидел и онемел… Уже дома осознал, что стал миллионером» — поделился впечатлениями Володин.

Как распорядиться выигрышем, мужчина уже решил — возьмет его в денежном эквиваленте и купит новую машину.

Фото пресс-службы «Жилищной лотереи»


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