Рязанец выиграл в лотерею квартиру стоимостью 3 миллиона рублей

Житель Рязанской области Александр Володин выиграл двухкомнатную квартиру стоимостью 3 000 000 рублей в «Жилищной лотерее». Об этом написала «
«Когда проверил свой билет и увидел выигрыш, долго не мог прийти в себя. Обычно покупаю не больше 3-4 билетов в месяц. В поселке, где я живу, очень плохой интернет, поэтому приходится ездить в Рязань, чтобы проверить билеты. Так случилось и в этот раз. Увидел и онемел… Уже дома осознал, что стал миллионером» — поделился впечатлениями Володин.
Как распорядиться выигрышем, мужчина уже решил — возьмет его в денежном эквиваленте и купит новую машину.
Фото пресс-службы «Жилищной лотереи»