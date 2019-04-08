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15:44, 8 апреля 2019 323
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В работе «Сбербанк Онлайн» произошел сбой

В работе «Сбербанк Онлайн» произошел сбой

В работе мобильного приложения «Сбербанк Онлайн» произошел сбой. Об этом пишет RT.

С трудностями в функционировании сервиса столкнулись жители многих регионов России, в том числе и Рязанской области. Неполадки начались примерно в 9:00.

Среди наиболее распространённых проблем — сложности с входом в систему, переводом денег и платежами.

«Если сейчас у вас не проходят платежи и переводы в „Сбербанк Онлайн“ или банкомате, пожалуйста, не беспокойтесь. Наши специалисты уже разбираются с проблемой и все починят в ближайшее время. Извините за неудобства», — прокомментировали ситуацию в Сбербанке.


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