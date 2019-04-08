В работе «Сбербанк Онлайн» произошел сбой

В работе мобильного приложения «Сбербанк Онлайн» произошел сбой. Об этом пишет
С трудностями в функционировании сервиса столкнулись жители многих регионов России, в том числе и Рязанской области. Неполадки начались примерно в 9:00.
Среди наиболее распространённых проблем — сложности с входом в систему, переводом денег и платежами.
«Если сейчас у вас не проходят платежи и переводы в „Сбербанк Онлайн“ или банкомате, пожалуйста, не беспокойтесь. Наши специалисты уже разбираются с проблемой и все починят в ближайшее время. Извините за неудобства», — прокомментировали ситуацию в Сбербанке.