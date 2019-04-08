Депутаты гордумы раскритиковали благоустройство дворов в Рязани

Депутаты Рязанской городской Думы продолжают инспектировать дворовые территории, отремонтированные в прошлом году по программе «Формирование современной городской среды». Об этом сообщает
Во дворе домов 15, 16, 16 корпус 1 и 17 на улице Интернациональной были оборудованы дополнительные парковочные места, расширена проезжая часть, установлены детская игровая и большая спортивная площадки и инсталляция, посвященная Олимпиаде в Сочи. Несмотря на это, сроки ремонта были затянуты, а качество работ вызвало немало нареканий у жителей.
«Тротуарная плитка и асфальт уложены неровно. Покрытие на детской и спортивной площадках повреждено и разорвано. Игровые и спортивные элементы установлены с нарушениями, не закреплены должным образом», — отметил Дмитрий Фомин.
Также депутат указал на ограждение, секции которого покрылись ржавчиной, не покрашены и плохо зафиксированы. Дмитрий Фомин добавил, что есть проблема и с инсталляцией. Железная основа установлена с дефектами и некачественно.
У дома 19 по улице Бирюзова. Депутат отметил, что в игровой зоне уже разрушается покрытие, качели и другие элементы оборудования приходится постоянно подкручивать, не доделан выход с детской площадки, лавочки около подъездов не закреплены.
В благоустройстве территории домов 9 и 10 по улице Станкозаводской, а также домов 1 и 3/1 по улице Октябрьской тоже выявили недостатки, которые подрядчики должны устранить. В частности, дефекты окраски и нарушение технологии установки металлических ограждений, отслойка резинового покрытия на детской площадке, нарушение технологии укладки асфальта, из-за чего образуются лужи.
Депутаты планируют добиваться от подрядных организаций выполнения всех гарантийных обязательств.