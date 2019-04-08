Названы регионы-лидеры по вовлеченности жителей в малый бизнес. Статистику приводит РИА
Первое место в этом рейтинге занимает Калининградская область. В малом бизнесе там трудится почти четверть населения.
Доля занятых в малом бизнесе превышает 20% в шести регионах. Еще в 18, в том числе и в Рязанской области, она превышает среднероссийские показатели. В Рязани этот показатель достиг 17,4%, что на 7% больше, чем в прошлом году. В итоге регион расположился на 13 месте среди всех субъектов РФ.
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