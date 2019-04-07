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9:05, 7 апреля 2019 2 370
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В Рязани закрылся Old Fashion Bar

В Рязани закрылся Old Fashion Bar

В Рязани закрылся Old Fashion Bar. Об этом RZN.info сообщил собственный источник.

Владельцы закрыли бар из-за крупного долга по аренде.

В ночь на воскресенье, 7 апреля, корреспондент RZN.info убедился в том, что заведение не работает. При этом, в группах бара «ВКонтакте» и Instagram информации о прекращении работы бара нет: там опубликованы анонсы концертов и афиша мероприятия «День бородача», которое должно пройти в воскресенье, 7 апреля.

По информации источника, бар не будет возобновлять работу. Он отметил, что проблемы с долгом также коснулись сотрудников, которым не выплатили зарплаты. Помимо этого, о закрытии им также не объявили.

Отметим, что в декабре 2018 года бару исполнилось семь лет.


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