В Рязани закрылся Old Fashion Bar. Об этом RZN.info сообщил собственный источник.
Владельцы закрыли бар из-за крупного долга по аренде.
В ночь на воскресенье, 7 апреля, корреспондент RZN.info убедился в том, что заведение не работает. При этом, в группах бара «
По информации источника, бар не будет возобновлять работу. Он отметил, что проблемы с долгом также коснулись сотрудников, которым не выплатили зарплаты. Помимо этого, о закрытии им также не объявили.
Отметим, что в декабре 2018 года бару исполнилось семь лет.