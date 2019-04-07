Роспотребнадзор предупредил о начале активности клещей

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По данным ведомства, в настоящее время обращаемость населения в медицинские организации, пострадавших от укусов клещей, не превышает среднемноголетних значений.
Случаев инфекционных заболеваний, связанных с укусами клещей, также не зарегистрировали.
Кроме того, во всех субъектах России организовали работу по профилактике болезней, связанных с укусами клещей.
В 2019 году запланировали провести акарицидные обработки на площади более 350 тысяч га.
Отмечается, что от клещевого энцефалита планируется привить более трех миллионов человек.
Напомним, во вторник, 2 апреля, в Рязани