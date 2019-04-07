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17:43, 7 апреля 2019 219
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Роспотребнадзор предупредил о начале активности клещей

Роспотребнадзор предупредил о начале активности клещей

Фото: Pixabay.com

Специалисты Роспотребнадзора предупредили россиян о начале активности клещей.

По данным ведомства, в настоящее время обращаемость населения в медицинские организации, пострадавших от укусов клещей, не превышает среднемноголетних значений.

Случаев инфекционных заболеваний, связанных с укусами клещей, также не зарегистрировали.

Кроме того, во всех субъектах России организовали работу по профилактике болезней, связанных с укусами клещей.

В 2019 году запланировали провести акарицидные обработки на площади более 350 тысяч га.

Отмечается, что от клещевого энцефалита планируется привить более трех миллионов человек.

Напомним, во вторник, 2 апреля, в Рязани зарегистрировали первые случаи укусов клещей.


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