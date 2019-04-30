Студенты рязанского агроуниверситета провели круглый стол «С любовью о холоднокровных»

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На факультете ветеринарной медицины и биотехнологии в Рязанском агротехнологическом университете имени Костычева прошел круглый стол «С любовью о холоднокровных». Его участниками стали студенты 3-5 курсов (специальность «Ветеринария») очной и заочной формы обучения, сотрудники кафедры и представители производства.
«Все чаще дома у людей можно встретить экзотических животных, которых содержат для получения эстетического удовольствия. Их содержание довольно сильно отличается от содержания теплокровных любимцев, более привычных людям. Это и натолкнуло студентов на мысль провести круглый стол, посвященный вопросам содержания холоднокровных животных, к которым относятся змеи, ящерицы, гекконы, земноводные, паукообразные и другие», — рассказали представители вуза.
За круглым столом обсудили вопросы особенностей содержания и кормления холоднокровных, проанализировали причины заболеваемости заразными и незаразными болезнями, рассмотрели конкретные случаи патологий.
Кроме того, участники встречи смогли пообщаться и сфотографироваться с королевским удавом, каспийским полозом, узорчатым полозом, леопардовым гекконом и сухопутной улиткой.
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