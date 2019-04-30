Рязанские аудиторы проверят отчет об областном бюджете за год

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Аудиторы проверят годовой отчет об исполнении областного бюджета за 2018 год. Об этом сообщил
Специалисты проверят отчетность 30 главных распорядителей бюджетных средств, требования законодательства при формировании и исполнении бюджета, соблюдения указаний о порядке применения бюджетной классификации.
Также аудиторы проанализируют доходы и расходы, дефицит бюджета, объемы и структуры долговых обязательств, расходы на обслуживание госдолга.
По результатам проверки подготовят заключение.
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Изменения уже вызвали неоднозначную реакцию в рязанском строительном сообществе.