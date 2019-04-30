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11:24, 30 апреля 2019 727
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Рязанские аудиторы проверят отчет об областном бюджете за год

Рязанские аудиторы проверят отчет об областном бюджете за год

Аудиторы проверят годовой отчет об исполнении областного бюджета за 2018 год. Об этом сообщил сайт контрольно-счетной палаты Рязанской области.

Специалисты проверят отчетность 30 главных распорядителей бюджетных средств, требования законодательства при формировании и исполнении бюджета, соблюдения указаний о порядке применения бюджетной классификации.

Также аудиторы проанализируют доходы и расходы, дефицит бюджета, объемы и структуры долговых обязательств, расходы на обслуживание госдолга.

По результатам проверки подготовят заключение.


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