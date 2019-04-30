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Проход под мостом на Лыбедском бульваре сделают в 2020 году. Об этом во вторник, 30 апреля сообщил губернатор в
Модератором эфира выступил главный редактор информационного агентства RZN.info Наталья Смольянинова.
По его словам, работы займут пять-шесть месяцев, так как под мостом проходят коммуникации.
«Мы перенесли этот проект на следующий год, чтобы в городе не образовался транспортный коллапс из-за ремонта улицы Грибоедова», — подчеркнул политик.
Напомним, мэрия
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При оформлении продажи автомобиля важно подумать и о возможном налоге.