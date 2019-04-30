Первого мая в Рязанской области потеплеет до +17 градусов. Прогноз погоды

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.
Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!
Как добавить наш сайт в исключения AdBlock
Фото: © RZN.info / Юлия Полушина
В среду, 1 мая, в Рязанской области потеплеет до +17 градусов. Прогноз погоды опубликовали на
По данным синоптиков, ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков.
Ветер восточной четверти, ночью 2-7 метров в секунду, днем 5-10 метров в секунду, местами порывы до 15 метров в секунду.
Температура воздуха по области ночью -3, +2 градуса, днем +12, +17 градусов.
© RZN.info
Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»
|
← предыдущая новостьРязанец на «Тойоте» спровоцировал смертельную аварию в Вологодской области
|
cледующая новость →Студенты рязанского агроуниверситета провели круглый стол «С любовью о холоднокровных»
«Доступная оптика» работает с понедельника по субботу с 9:00 до 20:00, в воскресенье с 10:00 до 18:00.