На рязанку завели уголовное дело за организацию игорного клуба в интернете

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На жительницу Михайлова завели уголовное дело (часть 1 статья 171.2 УК РФ) за организацию игорного клуба, сообщил
По данным следствия, в период с февраля по март 2019 года подозреваемая, используя восемь компьютеров и игровые программы, незаконно проводила азартные игры в интернете.
«В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Расследование уголовного дела продолжается», — рассказали в следкоме.
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При оформлении продажи автомобиля важно подумать и о возможном налоге.