В Подмосковье разоблачили ячейку террористов

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В Подмосковье разоблачили ячейку запрещенной в России террористической организации «Исламское государство». В нее входили семь человек,
Предварительно, ячейка образовалась в ноябре 2016 года. Террористы занимались агитацией и призывали нападать на сотрудников правоохранительных органов.
У преступников изъяли огнестрельное оружие и боеприпасы, средства связи, электронные носители информации, а также экстремистскую литературу.
Следователи возбудили уголовное дело по факту организации и участии в деятельности террористической организации (часть 2 статьи 205.5 УК).
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