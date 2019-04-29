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18:42, 29 апреля 2019 186
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Рязанские отделы ЗАГСа изменят режим работы в праздники

Рязанские отделы ЗАГСа изменят режим работы в праздники

Рязанские отделы ЗАГСа изменят режим работы в праздники. Об этом сообщило главное управление записи актов гражданского состояния Рязанской области.

  • Выходные дни — 30 апреля, 1 мая, 5-6 мая, 9 мая, 12-13 мая;
  • В отделе ЗАГС № 5 по Рязани (государственная регистрация смерти) выходные дни — 1, 2, 3, 5 мая, 9, 10, 12 мая.

В остальные дни отделы работают в обычном режиме.

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