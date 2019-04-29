На Московском шоссе столкнулись две иномарки. Видео

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На пересечении Московском шоссе и улицы Мервинской столкнулись две иномарки. Видео появилось в
Авария произошла в пятницу, 26 апреля.
На опубликованных кадрах видно, что одна из машин проезжала перекресток на «красный» сигнал светофора.
Официальных комментариев о ДТП нет.
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При оформлении продажи автомобиля важно подумать и о возможном налоге.