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Рязанец пойдет под суд за махинации на сайте объявлений. Об этом сообщил
В октябре 2018 года мужчина, проживающий в поселке Мурмино, разместил в Интернете объявление о продаже картофеля. Через некоторое время ему позвонил неизвестный мужчина и сказал, что хочет купить картофель, но для того, чтобы сделка точно состоялась необходимо перевести ему 2000 рублей. Продавец так и сделал, после чего прибыл в указанное место для передачи картофеля, однако никого там не обнаружил.
Теперь мужчину будут судить по части 1 статьи 159 УК РФ (хищение чужого имущества путем обмана или злоупотребления доверием).
В настоящее время по делу ведется расследование.
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Изменения уже вызвали неоднозначную реакцию в рязанском строительном сообществе.