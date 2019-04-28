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10:10, 28 апреля 2019 2 133
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Рязанец пойдет под суд за махинации на сайте объявлений

Рязанец пойдет под суд за махинации на сайте объявлений

Рязанец пойдет под суд за махинации на сайте объявлений. Об этом сообщил сайт региональной прокуратуры.

В октябре 2018 года мужчина, проживающий в поселке Мурмино, разместил в Интернете объявление о продаже картофеля. Через некоторое время ему позвонил неизвестный мужчина и сказал, что хочет купить картофель, но для того, чтобы сделка точно состоялась необходимо перевести ему 2000 рублей. Продавец так и сделал, после чего прибыл в указанное место для передачи картофеля, однако никого там не обнаружил.

Теперь мужчину будут судить по части 1 статьи 159 УК РФ (хищение чужого имущества путем обмана или злоупотребления доверием).

В настоящее время по делу ведется расследование.


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