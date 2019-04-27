В воскресенье в Рязанской области ожидаются дождь и сильный ветер. Прогноз погоды

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.
Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!
Как добавить наш сайт в исключения AdBlock
Ночью и днем в воскресенье, 28 апреля, в Рязанской области ожидается дождь. Об этом сообщила
Порывы ветра местам могут достигать 15 метров в секунду.
Температура воздуха ночью +5,+10 градусов, днем +10, +15 градусов.
© RZN.info
Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»
|
← предыдущая новостьВ Рязани поезд насмерть сбил юношу
|
cледующая новость →В клубе Deep выступил рэпер Face. Фото
«Доступная оптика» работает с понедельника по субботу с 9:00 до 20:00, в воскресенье с 10:00 до 18:00.