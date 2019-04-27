В Рязани будут судить пенсионерку за незаконную торговлю алкоголем

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Фото: Pixabay.com
В Рязани будут судить пенсионерку за незаконную торговлю спиртным. Об этом сообщил
В полицию обратились жители Рязани, которые были встревожены тем, что хозяйка одного из домов города торгует спиртным. Было заметно, что от этого дома часто расходятся по улицам нетрезвые люди.
Полицейские провели проверку и установили, что 55-летняя рязанка незаконно торгует из дома спиртосодержащей жидкостью.
Нарушительницу подвергли административному наказанию, но она снова начала продавать алкоголь.
За неоднократную торговлю спиртным в частном секторе предусмотрена уголовная ответственность.
Теперь женщине грозит штраф до 80 тысяч рублей.
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