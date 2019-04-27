Рязанцев предупредили о грозе с дождем

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.
Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!
Как добавить наш сайт в исключения AdBlock
В ближайшие 1-3 часа и в ночь на воскресенье, 28 апреля, в Рязанской области ожидаются гроза и дождь. Об этом сообщила
Помимо этого усилится ветер. Его порывы могут достигать до 12-17 метров в секунду.
© RZN.info
Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»
|
← предыдущая новостьВ Иерусалиме сошел благодатный огонь
|
cледующая новость →В Рязани будут судить пенсионерку за незаконную торговлю алкоголем
При оформлении продажи автомобиля важно подумать и о возможном налоге.