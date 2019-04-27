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В Великую субботу накануне Пасхи в храме Гроба Господня в Иерусалиме сошел благодатный огонь. Прямую трансляцию из храма провел
Верующие распространили огонь от свечей Патриарха Иерусалима и всея Палестины Феофила III.
В Москву огонь доставят в специальной капсуле к ночной пасхальной службе Патриарха Московского и всея Руси Кирилла. Его развезут в храмы Москвы, Подмосковья и других регионов страны.
Благодатный огонь сходит в мраморной часовне над пещерой Гроба Господня — Кувуклии, где, по преданию, был погребен Иисус Христос.
Первыми загораются лампада и 33 свечи — по годам земной жизни Иисуса.
Тайна чуда схождения Благодатного огня до сих пор не разгадана. Верующие полагают, что, если огонь когда-либо не сойдет, это ознаменует начало последних времен.
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