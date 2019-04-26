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Фото: © RZN.info / Александр Блохин
В майские праздники в Рязани изменится режим работы пунктов КВЦ. Об этом
Выходные — 1, 2 и 5 мая.
Принимать платежи 3 и 4 мая будут пункты по адресам:
Время работы: с 8:00 до 16:40;
Время работы: с 10:10 до 17:00;
Время работы: с 10:00 до 17:00;
Время работы: с 09:40 до 17:00;
Время работы: с 10:00 до 17:00;
Время работы: с 9:00 до 16:00.
В Касимове 1, 2 и 5 мая пункты КВЦ не работают.
Платежи можно оплатить 3 мая по адресам:
Время работы: с 9:00 до 14:00
Время работы: с 9:30 до 14:30
4 мая с 9:00 до 14:00 будет работать пункт в ТЦ «Кротберс» (улица Советская, дом №11).
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При оформлении продажи автомобиля важно подумать и о возможном налоге.