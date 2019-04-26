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15:38, 26 апреля 2019 405
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В майские праздники в Рязани изменится режим работы пунктов КВЦ

В майские праздники в Рязани изменится режим работы пунктов КВЦ

Фото: © RZN.info / Александр Блохин

В майские праздники в Рязани изменится режим работы пунктов КВЦ. Об этом сообщил сайт кустового вычислительного центра.

Выходные — 1, 2 и 5 мая.

Принимать платежи 3 и 4 мая будут пункты по адресам:

  • улица Станкозаводская, дом №27 — офис МП «КВЦ»

Время работы: с 8:00 до 16:40;

  • улица Татарская, дом №95 — ТД «Полетаевский 2»

Время работы: с 10:10 до 17:00;

  • улица Советской Армии, дом №13А — магазин «Дикси»

Время работы: с 10:00 до 17:00;

  • улица Новаторов, дом №2, корпус 7 — ТД «Московский»

Время работы: с 09:40 до 17:00;

  • улица Горького, дом №11 — центр приема платежей МП «КВЦ»

Время работы: с 10:00 до 17:00;

  • улица Маяковского, дом №111- центр приема платежей МП «КВЦ»

Время работы: с 9:00 до 16:00.

В Касимове 1, 2 и 5 мая пункты КВЦ не работают.

Платежи можно оплатить 3 мая по адресам:

  • улица Советская, дом №11 — ТЦ «Кротберс»

Время работы: с 9:00 до 14:00

  • улица микрорайон Приокский, дом №12

Время работы: с 9:30 до 14:30

4 мая с 9:00 до 14:00 будет работать пункт в ТЦ «Кротберс» (улица Советская, дом №11).


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