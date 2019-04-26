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Фото: Pixabay.com
Участники опроса поддержали объединение ЗАГСов Рязани и Рязанского района. Итоги голосования
В опросе участвовали более полутора тысяч человек. Они делились мнением в территориальных отделах, многофункциональных центрах, а также на сайте главного управления ЗАГС и в соцсетях. Более 60% респондентов одобрили объединение.
Результаты опроса учтут при принятии решения о создании
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