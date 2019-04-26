Сотрудники «Рязаньэнерго» провели весенний субботник

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Сотрудники филиала «Рязаньэнерго» ПАО «МРСК Центра и Приволжья» провели уборку территорий энергообъектов и близлежащих территорий.
Работники привели в порядок подстанции и зоны, прилегающие к зданиям и сооружениям предприятия: покрасили бордюры, обрезали кустарники, собрали и вывезли мусор и прошлогоднюю листву.
Филиал также поучаствовал в весеннем этапе федерального экологического марафона «Сдай макулатуру — спаси дерево!», который проходил на территории Рязанской области с 18 марта по 3 апреля.
В рамках акции энергетики собрали более 300 килограммов макулатуры. Предприятие получило статус экогероя и благодарственное письмо от организаторов марафона.
«Специалисты „Рязаньэнерго“ на своем примере показали, что в решении проблем экологии может участвовать каждый, выбрасывая старые бумажные листы в специальные контейнеры или сдавая их в пункт приема макулатуры. Это позволяет сэкономить природные ресурсы и электроэнергию», — отметили в организации.
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