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10:13, 26 апреля 2019 604

Сервисный центр Форд Лидер объявил сезонные акции для автомобилей всех марок

Сервисный центр Форд Лидер объявил сезонные акции для автомобилей всех марок

Сервисный центр Форд Лидер объявил акции на обслуживание кондиционеров. Спецпредложения действуют для всех марок автомобилей.

Так, рязанцам предложили мойку или чистку радиатора кондиционера и системы охлаждения от 3 000 рублей.

Антибактериальная обработка кондиционера обойдется клиентам центра в 1500 рублей, а диагностика системы кондиционирования — от 500 рублей.

Получить более подробную информацию или записаться можно по телефону: +7 (4912) 503-403.

Адрес сервисного центра Форд Лидер: Московское шоссе, 65 В, рядом с ТРЦ «М5 Молл».


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