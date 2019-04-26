Сервисный центр Форд Лидер объявил сезонные акции для автомобилей всех марок

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Сервисный центр
Так, рязанцам предложили мойку или чистку радиатора кондиционера и системы охлаждения от 3 000 рублей.
Антибактериальная обработка кондиционера обойдется клиентам центра в 1500 рублей, а диагностика системы кондиционирования — от 500 рублей.
Получить более подробную информацию или записаться можно по телефону: +7 (4912) 503-403.
Адрес сервисного центра Форд Лидер: Московское шоссе, 65 В, рядом с ТРЦ «М5 Молл».
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