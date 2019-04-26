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На рязанские дороги выделили еще 70 миллионов. В пятницу, 26 апреля, депутаты облдумы внесли изменения в бюджет региона на 2019 год.
В областную казну дополнительно поступило почти 745 миллионов федеральных целевых средств, которые пойдут на обеспечение рязанцев лекарственными препаратами, компенсацию по уплате процентов по инвесткредитам в АПК, повышение квалификации работников предприятий.
Дополнительное финансирование поступило и из Фонда содействия реформированию ЖКХ: на мероприятия по переселению граждан из аварийного жилья в 2019 году выделено 246 миллионов рублей, а в 2020 и 2021 годах еще по 162 миллиона. Еще семь миллионов на эти цели выделит регион.
Изменения коснутся расходной части областного бюджета на 2019 год. Размер дорожного фонда вырос на 73,3 миллиона за счет остатков средств в бюджете прошлого года. На завершение строительства школы в селе Ерахтур в Шиловском районе и пристройки к детсаду в Рыбновском районе направят 47 миллионов, на модернизацию канализации и покупку спецтехники в муниципалитеты — 169,5 миллиона.
Для покупки оборудования для выдачи загранпаспортов МФЦ получит два миллиона, 90 миллионов направили на проект «Рязань — новогодняя столица России».
Порядка полумиллиарда предназначено на капремонт больниц и поликлиник и сокращения дефицита ТФОМС. Еще 7,5 миллиона пойдет на создание центра эффективности на базе РИРО в Рязани.
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