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18:08, 26 апреля 2019 244
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Аркадий Фомин провел урок для шиловских школьников

Аркадий Фомин провел урок для шиловских школьников

В пятницу, 26 апреля, в преддверии Дня российского парламентаризма председатель областной Думы Аркадий Фомин провел для шиловских школьников урок на тему: «Развитие парламентаризма на Рязанской земле». Об этом сообщил сайт облдумы.

В мероприятии поучаствовали активисты местного отделения общероссийской общественной организации «Российское движение школьников».

Глава регионального парламента отметил, что этот год для рязанской облдумы — юбилейный.

«Четверть века назад началась работа по формированию регионального законодательства, были приняты устав (Основной закон) Рязанской области, законы «О выборах», «О здравоохранении», «Об образовании», «О молодежи», — сообщил он.

Фомин уделил становлению регионального законодательства, работе депутатов всех созывов, остановился на законотворческой деятельности текущего созыва думы и пояснил, как принимаются законы, ведется работа над областным бюджетом.

Школьники узнали о том, как формируются доходы и распределяются расходы областной казны.

«Сейчас наш президент Владимир Путин определил 12 национальных целей, которые трансформированы в национальные проекты. Наша область участвует в 11 из них. На реализацию национальных проектов из Федерации выделяется 97% необходимых средств, 3% регион обеспечивает за счет собственных ресурсов. Практически все расходы бюджета распределены по государственным и ведомственным программам. Это важнейшие социальные расходы, которые должны быть обеспечены, а для этого бюджет необходимо грамотно спланировать», — рассказал парламентарий.

Он рассказал школьникам о работе депутатского корпуса в избирательных округах, о формах взаимодействия депутатов с жителями области. На уроках обсудили темы, касающиеся избирательного процесса и статуса депутата.

В конце Аркадий Фомин ответил на вопросы школьников.

Члены общественной организации «Российское движение школьников» интересовались тем, кто может инициировать принятие регионального закона, как проходят заседания областной думы, сколько партий представлено в рязанском парламенте.

Школьники также отвечали на вопросы и выразили общее мнение, что информация, полученная на уроке, поможет им при подготовке к государственной итоговой аттестации по обществознанию и истории.


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