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Фото: Pixabay.com
В рязанском банке «Вятич» ЦБ начал проверку. По данным собственного источника RZN.info, это плановое мероприятие, которое уже подходит к концу.
Аналогичные проверки проходили в ряде других рязанских банков.
Справка:
Банк «Вятич» (ПАО) работает с 1994 года. Он участвует в системе обязательного страхования вкладов физических лиц с 24 февраля 2005 года, регистрационный номер 711.
Размер уставного капитала по состоянию на 1 января 2019 года составляет 36 655 400 рублей.
(По материалам
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