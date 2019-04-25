Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

11:33, 25 апреля 2019 241
 0    0

В рязанском банке «Вятич» ЦБ начал проверку

В рязанском банке «Вятич» ЦБ начал проверку

Фото: Pixabay.com

В рязанском банке «Вятич» ЦБ начал проверку. По данным собственного источника RZN.info, это плановое мероприятие, которое уже подходит к концу.

Аналогичные проверки проходили в ряде других рязанских банков.

Справка:

Банк «Вятич» (ПАО) работает с 1994 года. Он участвует в системе обязательного страхования вкладов физических лиц с 24 февраля 2005 года, регистрационный номер 711.

Размер уставного капитала по состоянию на 1 января 2019 года составляет 36 655 400 рублей.

(По материалам сайта банка)


© RZN.info

Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»

Загрузка комментариев...
Все новости
Новости
Архив
40 минут назад
Чиновники изменили расчет НДФЛ при выплате зарплаты

Чиновники изменили расчет НДФЛ при выплате зарплаты

Все ответы по расчету аванса — в журнале «Зарплата».

Популярное
Комментируемое
Новое
11:34, 24 апреля 2019 131 705
Десятки курсантов рязанского училища ВДВ принесли сорванные погоны к памятнику Маргелова 6
11:03, 12 апреля 2019 86 412
Обнаженная грудь, танцы под хаус и политика. В Рязани поставили «Фауста» Гете 2
20:03, 14 апреля 2019 33 766
Перчатки с автографом. Николай Валуев открыл фитнес-клуб в Рязани 4
11:29, 24 апреля 2019 19 742
В Калуге мотоциклист погиб после столкновения с трактором
16:37, 24 апреля 2019 19 192
Сорвавшие погоны десантники рассказали о причинах акции у памятника Маргелову
Все новости
Форум