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13:46, 25 апреля 2019 314
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Липецкая область получила 30 новых автобусов

Липецкая область получила 30 новых автобусов

Липецкая область получила 30 новых автобусов. Об этом сообщил сайт местной администрации.

Из них 21 относится к малому классу. Каждый из автобусов рассчитан на перевозку 52 пассажиров. Семь машин среднего класса будут перевозить по 70 пассажиров, еще два больших автобуса — по 110 пассажиров.

«Здорово, когда мечты сбываются, и обещания власти исполняются. Мы обещали полностью обновить парк Ельца, и мы это сделали. Мы осмотрели все модели автобусов, они оборудованы камерами, устройствами для людей с ограниченными возможностями здоровья. Город становится доступным для маломобильных категорий граждан. Мы очень рады этому событию, и мы его долго ждали», — отметил врио главы администрации области Игорь Артамонов.


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