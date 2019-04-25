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Липецкая область получила 30 новых автобусов. Об этом сообщил
Из них 21 относится к малому классу. Каждый из автобусов рассчитан на перевозку 52 пассажиров. Семь машин среднего класса будут перевозить по 70 пассажиров, еще два больших автобуса — по 110 пассажиров.
«Здорово, когда мечты сбываются, и обещания власти исполняются. Мы обещали полностью обновить парк Ельца, и мы это сделали. Мы осмотрели все модели автобусов, они оборудованы камерами, устройствами для людей с ограниченными возможностями здоровья. Город становится доступным для маломобильных категорий граждан. Мы очень рады этому событию, и мы его долго ждали», — отметил врио главы администрации области Игорь Артамонов.
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