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19:28, 24 апреля 2019 400
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В Рязанской области выбрали лучших почтальонов региона

В Рязанской области выбрали лучших почтальонов региона

В Рязанской области выбрали лучших почтальонов и водителей специализированного транспорта региона. Об этом сообщила пресс-служба «Почты России».

Свои навыки показали 7 почтальонов и 10 водителей почтовых машин.

Первым из них предстояло правильно разложить 20 журналов и газет, бланков с фамилиями заказчиков по адресам доставки за 10 минут.

Водителям тоже предстояло выполнить задание на время. Это главный критерий оценки. Сначала — теория: проверка знаний ПДД и служебных обязанностей. Далее езда на автодроме и 5 упражнений: 2 поворота под 90%, разворот в ограниченном пространстве, подъем на горку без отката, парковка и заезд в гараж задним ходом.

Лучшим почтальоном Рязанской области стала Марина Калинчева из Ряжска, а лучшим водителем — Павел Лучин.

Победители представят область на макрорегиональном этапе конкурса.


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