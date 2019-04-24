В Рязанской области выбрали лучших почтальонов региона

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В Рязанской области выбрали лучших почтальонов и водителей специализированного транспорта региона. Об этом сообщила пресс-служба «Почты России».
Свои навыки показали 7 почтальонов и 10 водителей почтовых машин.
Первым из них предстояло правильно разложить 20 журналов и газет, бланков с фамилиями заказчиков по адресам доставки за 10 минут.
Водителям тоже предстояло выполнить задание на время. Это главный критерий оценки. Сначала — теория: проверка знаний ПДД и служебных обязанностей. Далее езда на автодроме и 5 упражнений: 2 поворота под 90%, разворот в ограниченном пространстве, подъем на горку без отката, парковка и заезд в гараж задним ходом.
Лучшим почтальоном Рязанской области стала Марина Калинчева из Ряжска, а лучшим водителем — Павел Лучин.
Победители представят область на макрорегиональном этапе конкурса.
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В нем уместились как классический тренажерный зал с учетом последних разработок сферы фитнес-индустрии, так и пространство для единоборств.