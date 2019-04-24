Рязанец угрожал убить 80-летнюю мать табуреткой

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Фото: Pixabay.com
Житель кадомского села Восход угрожал убить 80-летнюю мать табуреткой. Об этом
Пьяный 36-летний мужчина требовал у матери денег на спиртное, та отказывалась дать их. Тогда он начал угрожать матери убийством.
«Пожилая женщина испугалась, попыталась скрыться в доме и бросила ему 100 рублей. После этого жеста буян ненадолго отстал от матери и у нее появился шанс обратиться в полицию».
Участковый успокоил мужчину.
На злоумышленника возбудили уголовное дело по части 1 статьи 119 УК. Ему грозит до двух лет тюрьмы или принудительные работы на такой же срок.
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В нем уместились как классический тренажерный зал с учетом последних разработок сферы фитнес-индустрии, так и пространство для единоборств.