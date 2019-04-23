Любимову показали класс роботехники в кораблинской школе

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Фото: © RZN.info / Валерий Михайленко
Во вторник, 23 апреля, глава региона Николай Любимов в рамках рабочей поездки приехал в кораблинскую школу №2.
Здание отремонтировали в прошлом году. На работы выделили 44 млн рублей из резервного фонда президента.
Любимов осмотрел спортзал, где сделали автогородок. Губернатор оценил столовую и кружок роботехники.
Там школьники показали губернатору свои работы, в частности, робота-гимнаста, робота-манипулятора, и робота-охотника. Особенностью последнего является сенсор, реагирующий на тепло.
«Школа замечательная, потому что она светлая, уютная. Видно, что преподаватели и директор, действительно ее любят, и относятся как ней, как к чему-то очень хорошему и значимому для себя», — отметил губернатор в беседе с журналистами.
Ранее в рамках поездки в район Любимов
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