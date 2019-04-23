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17:01, 23 апреля 2019 266
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Любимову показали класс роботехники в кораблинской школе

Любимову показали класс роботехники в кораблинской школе

Фото: © RZN.info / Валерий Михайленко

Во вторник, 23 апреля, глава региона Николай Любимов в рамках рабочей поездки приехал в кораблинскую школу №2.

Здание отремонтировали в прошлом году. На работы выделили 44 млн рублей из резервного фонда президента.

Любимов осмотрел спортзал, где сделали автогородок. Губернатор оценил столовую и кружок роботехники.

Там школьники показали губернатору свои работы, в частности, робота-гимнаста, робота-манипулятора, и робота-охотника. Особенностью последнего является сенсор, реагирующий на тепло.

«Школа замечательная, потому что она светлая, уютная. Видно, что преподаватели и директор, действительно ее любят, и относятся как ней, как к чему-то очень хорошему и значимому для себя», — отметил губернатор в беседе с журналистами.

Ранее в рамках поездки в район Любимов передал новую технику для тушения пожаров.


Фото: © RZN.info / Валерий Михайленко

© RZN.info

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