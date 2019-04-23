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В Рязанской области планируют построить молокоперерабатывающий завод. Вопрос обсуждали в понедельник, 22 апреля, на совещании с представителями компании-инвестора. Его провел заместитель председателя регионального
Инвесторы представили технологические особенности будущего завода. На предприятии будут изготавливать протеин глубокой переработки, сухие сливки и лактозу, а также полутвердые сыры.
«Сегодня в рязанском АПК выработка молока растет, и соответственно объемы переработки. И конечно, привлечение инвесторов на сельские территории очень важно, поскольку они получают дополнительные стимулы для развития, новые рабочие места», — отметил Петряев.
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