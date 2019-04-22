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В понедельник, 22 апреля, у церкви на Шри-Ланке взорвался грузовик. Это произошло, когда саперы пытались обезвредить обнаруженную бомбу, сообщает
Взрыв прогремел в Коломбо около церкви, которая пострадала от воскресного теракта.
Напомним, 21 апреля, во время празднований католической Пасхи на Шри-Ланке
По последним данным, жертвами атаки стали
Полиция задержала 24 подозреваемых.
Фото Twitter
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