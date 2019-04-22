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11:55, 22 апреля 2019 238
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Редакция RZN.info заняла первое место на конкурсе «Вместе медиа. Онлайн» 1

Редакция RZN.info заняла первое место на конкурсе «Вместе медиа. Онлайн»

В пятницу, 19 апреля, определились победители конкурса для региональных СМИ «Вместе медиа. Онлайн» в ЦФО. На церемонии награждения в Москве назвали лучшие журналистские работы в трех номинациях: «Новость», «Большой материал», «Пост в социальных сетях и мессенджерах».

В номинации «Большой материал» первое место заняла редакция Рязанского городского сайта с публикацией журналиста Юлии Полушиной «Ящики с „двойным“ дном. Кто собирает деньги на улицах в помощь больным детям?»

Материал опубликован в феврале этого года и посвящен теме благотворительности. Его можно почитать в разделе «Публикации».

Работы региональных СМИ оценивали эксперты из интернет-изданий Meduza, 7×7-journal.ru, ИД «Коммерсантъ», медиапроекта «Четвертый сектор» и других.

Справка

Проект создан в 2002 году Фондом независимого радиовещания. «Вместе медиа» — ежегодная серия региональных фестивалей для медиасообщества с финалом в Москве. Включает образовательную программу и два конкурса — аудиопрограмм «Вместе медиа. Радио» и онлайн-материалов «Вместе медиа. Онлайн».


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