На Окружной дороге мотоциклист «перелетел» через легковушку

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На Окружной дороге мотоциклист «перелетел» через легковую машину. Видео аварии опубликовали в группе «
Согласно дате на видеорегистраторе, ДТП случилось в воскресенье, 21 апреля, в 18:18. На ролике видно, как машина не пропустила ехавший прямо мотоцикл. После столкновения байкер буквально «перелетел» через автомобиль.
По словам очевидцев, на место приезжал реанимобиль.
Информация об аварии уточняется.
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